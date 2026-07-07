Раскрыты данные о взятом в плен украинском штурмовике

Суд приговорил к 15 годам колонии солдата ВСУ Субботу за вторжение в Курскую область

Российский суд приговорил к 15 годам лишения свободы солдата 80-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Виталия Субботу за участие во вторжении на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России и предоставили видео с ним.

На кадрах виден украинский солдат в наручниках, конвой заводит его в стеклянный аквариум.

Суббота признан виновным в совершении теракта. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть в колонии строгого режима.

Суд и следствие установили, что весной 2025 года вооруженный автоматом и гранатами он в составе подразделения незаконно пересек государственную границу Российской Федерации. В лесу Суджанского района Курской области он вел наблюдение за населенным пунктом, жителями и российскими военнослужащими, а также участвовал в блокировании этой территории.

В ходе боевых действий Суббота был взят в плен.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес пожизненный приговор четверым командирам Вооруженных сил Украины за блокаду Мариуполя.