Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:37, 7 июля 2026Экономика

В правительстве заявили о проблемах дальнейшего роста ОПК

Глава Минпромторга Алиханов предупредил о скором достижении ОПК предела роста
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Отрасли обрабатывающей промышленности, связанные с оборонно-промышленным комплексом (ОПК), в последние годы были основным драйвером роста, но в скором времени они больше не смогут исполнять такую роль. Об этом на коллегии Минпромторга в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал глава ведомства Антон Алиханов, передает «Интерфакс».

«ОПК как локомотив роста скоро выйдет на максимальные объемы и высокую базу и не будет как ранее давать существенную прибавку в темпы "обработки"», — констатировал министр.

Он указал, что вторым драйвером роста промышленности в 2024 и 2025 годах был «импульс от контрсанкционного разворота и ухода с российского рынка иностранных компаний», однако и этот момент постепенно утрачивает свое влияние и сходит на нет.

В результате индекс промышленного производства за полтора года сошел к «нейтральным значениям», что, в том числе, связано со стагнацией спроса со стороны сфер потребления.

При этом, заметил Алиханов, сама промышленность столкнулась со сложностью обслуживания набранных ранее кредитов. «Эти две ключевые проблемы — масштабирование спроса и фондирование — нам с вами придется решать, что называется, здесь и теперь», — признал глава Минпромторга.

До этого на той же коллегии ведомства первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что российская промышленность вошла в более сложный этап структурной перестройки после периода ускоренного роста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился к НАТО с одним вопросом

    Раскрыто состояние народной артистки России Жемчужной за месяц до смерти

    В США оценили «невероятное вооружение» корейского эсминца

    В российском городе ввели необычную традицию

    Глухой мальчик увлекся игрой, потерялся и нашел родных только спустя 35 лет

    Россиянин похитил пять миллионов рублей при помощи винограда

    Трамп раскрыл причину ухудшения отношений с Мелони

    «Черная вдова» вышла замуж за участника СВО старше себя на 24 года

    Трамп высказался о сделке по Украине

    Москвичам назвали дату возвращения жары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok