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15:37, 7 июля 2026Путешествия

Пассажир ранил попутчика в самолете самодельной заточкой из ручек

PYOK: Пассажир Alaska Airlines ранил попутчика самодельной заточкой на рейсе в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Marvin Samuel T / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании Alaska Airlines, выполнявшей рейс в США, набросился с самодельной заточкой на попутчика в самолете. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел еще в январе 2024 года, однако подробности появились недавно. Хулио Альварес Лопес, имеющий гражданства Мексики и Соединенных Штатов, летел из Сиэтла в Лас-Вегас. По словам очевидцев, Лопес на протяжении двухчасового перелета не находил себе места: он часто вставал, чтобы достать вещи из рюкзака на верхней полке, а также регулярно снимал и надевал перчатки.

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За полчаса до посадки мужчина ушел в туалет. Когда он вышел, то накинулся на первого встречного человека, избил его кулаками и множество раз ранил заточкой, сделанной из трех ручек и резинок для волос — все это происходило на глазах у жены жертвы, умолявшей злоумышленника остановиться.

После этого Лопес бросился к кабине пилотов, но путь ему прегродил находящийся не при исполнении служебных обязанностей полицейский, который приказал мужчине сесть. Затем бортпроводники сковали его наручниками.

Уточняется, что мексиканец признал вину и заявил на допросе, что планировал расправиться с попутчиком, так как предположил, что тот был членом картеля, преследовавшим его. На данный момент Лопес находится под стражей и предварительно прошел обследование в психиатрической больнице. Приговор по его делу огласят в сентябре 2026 года.

Ранее стало известно, что стюардесса прилетела международным рейсом с килограммом героина в багаже. Женщина оказалась под угрозой 25 лет лишения свободы.

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