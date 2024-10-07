Автобус с российскими школьниками попал в аварию

В Нижегородской области в аварии со школьным автобусом пострадали три человека

В Нижегородской области в аварии со школьным автобусом пострадали три человека. Об этом сообщает Ni Mash в своем Telegram-канале.

Автобус с российскими школьниками попал в аварию, столкнувшись с легковым автомобилем в Большемурашкинском районе.

По данным канала, в ДТП пострадали двое детей и один взрослый, их увезли в больницу. Всего в салоне находились восемь человек.

Ранее в Уссурийске после столкновения с кроссовером Honda CR-V перевернулся автобус с пассажирами внутри. Пострадали четыре человека.

