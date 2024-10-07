Бастрыкин заинтересовался педагогом из Челябинска после жалоб студенток

Бастрыкин поручил проверить челябинского педагога после жалоб студенток

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить действия преподавателя челябинского колледжа после жалоб студенток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Утверждается, что педагог принуждал учащихся выполнять просьбы личного характера, а также применял силу по отношению к ним. «В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчина пока не был отстранен от работы.

Ранее Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении жителя Санкт-Петербурга мигрантами. В СК обратили внимание на видео в соцсетях, на котором видно, как несколько приезжих избивают петербуржца.