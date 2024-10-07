Бастрыкин заинтересовался педагогом из Челябинска после жалоб студенток

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить действия преподавателя челябинского колледжа после жалоб студенток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Утверждается, что педагог принуждал учащихся выполнять просьбы личного характера, а также применял силу по отношению к ним. «В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что мужчина пока не был отстранен от работы.
Ранее Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении жителя Санкт-Петербурга мигрантами. В СК обратили внимание на видео в соцсетях, на котором видно, как несколько приезжих избивают петербуржца.