Бизнес Дапкунайте в России закрыли

Компанию «Скиллз Акэдеми» актрисы Ингеборги Дапкунайте в России закрыли

Бизнес советской и литовской актрисы Ингеборги Дапкунайте в России закрыли. Об этом следует из данных сервиса «БИР-Аналитик», пишет РИА Новости.

По данным источника, компания прекратила свою деятельность 25 июля. Также отмечается, что «Скиллз Акэдеми» была исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) как «недействующее юридическое лицо».

Ранее сообщалось, что покинувшая Россию артистка решила прекратить предпринимательскую деятельность в стране. Дапкунайте подала заявление о прекращении деятельности ИП 4 октября, также она погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) размером более полумиллиона рублей.