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16:51, 7 октября 2024Культура

Джейми Ли Кертис раскрыла секрет преображения Линдси Лохан

Джейми Ли Кертис заявила, что Линдси Лохан преобразилась благодаря материнству

Фото: Riviera Films / Globallookpress.com

Актриса Джейми Ли Кертис рассказала, в чем кроется секрет преображения ее партнерши по фильму «Чумовая пятница» Линдси Лохан. Об этом она сообщила изданию People.

По словам Джейми, Лохан помог «режим мамочки» и забота о сыне.

«Она всегда находится в режиме мамочки. Видно, что ей это просто нравится. На самом деле, ее очень трудно вывести из этого состояния заботы. И это ей явно к лицу», — заявила актриса.

В июле стало известно, что у Линдси и ее супруга, арабского бизнесмена Бадера Шаммаса, родился сын, которого назвали Луай.

Ранее сообщалось, что Лохан удивила фанатов своим внешним видом, появившись на светском мероприятии впервые после рождения малыша.

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      Андрей Шеньшаков
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