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17:12, 7 октября 2024Мир

Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

Эрдоган: Нетаньяху будет остановлен, как был остановлен Гитлер
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как был остановлен Адольф Гитлер. Судьбу лидера нацистской Германии израильскому политику предрек президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении на своей странице в соцсети X.

«Не следует забывать, что рано или поздно Израиль заплатит цену за геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор. Мы будем выступать против израильского правительства любой ценой и призывать мир к этой благородной позиции», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее у посольства Израиля в Копенгагене прогремел взрыв в годовщину теракта ХАМАС 7 октября 2023 года. Как уточнили правоохранители, детонация произошла в 500 метрах от здания израильской дипмиссии.

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      Семен Александров
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