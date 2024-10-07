У израильского посольства прогремел взрыв в годовщину теракта ХАМАС

AFP: у посольства Израиля в Копенгагене прогремел взрыв

У посольства Израиля в Копенгагене прогремел взрыв в годовщину теракта ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает французское агентство AFP, передает ТАСС.

«Мы, конечно, выясняем, есть ли связь с предыдущим инцидентом рядом с израильским посольством. Нет никаких признаков того, что это так», — заявила прессе инспектор полиции Копенгагена Трине Меллер.

Как уточнили правоохранители, детонация произошла в 500 метрах от здания израильской дипмиссии.

2 октября рядом с посольством Израиля в Копенгагене произошли два взрыва.