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08:10, 2 октября 2024Мир

Полиция Дании сообщила о взрывах рядом с посольством Израиля

Reuters: рядом с посольством Израиля в Копенгагене произошли два взрыва

Фото: Liz Morgan / Unsplash

Два взрыва произошли рядом с посольством Израиля в Дании, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции. Уточняется, что полиция начала расследование.

По данным правоохранительных органов, сообщений о пострадавших не поступало.

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля несколько сотен баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

Израиль, в свою очередь, пообещал ответить на ракетный удар Ирана. Начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви сообщил, что государство «выберет время» для ответа.

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      Маргарита Пименова
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