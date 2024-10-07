ФСБ показала видео задержания пропагандировавшего в России ЛГБТ дьяволопоклонника

Задержание ФСБ пропагандировавшего ЛГБТ сатаниста показали на видео

ФСБ показала видео задержания в Ульяновске пропагандировавшего в России идеи ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) сатаниста. Ролик в понедельник, 7 октября, в своем Telegram-канале публикует РБК.

На кадрах видно, как спецназ скручивает на полу одной из квартир крупного мужчину и застегивает на его запястьях наручники. Позже его выводят на улицу и сажают в автомобиль. Лицо дьяволопоклонника скрыто.

7 октября сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность директора-сектанта одного из медицинских учреждений в Ульяновске.