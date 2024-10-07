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17:32, 7 октября 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на всей линии фронта

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на всей линии фронта

Фото: Reuters

Ситуация вдоль всей линии фронта является напряженной. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию вдоль всей линии боевого соприкосновения в течение 7 октября. Отмечается, что на 16:00 было зафиксировано 88 боевых столкновений.

«Горячее всего сейчас на лиманском, купянском, покровском и кураховском направлениях», — заявили в Генштабе ВСУ.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о возведении новых укрепрайонов ВСУ в Запорожской области. Он предположил, что это связано со взятием российскими войсками Угледара и других населенных пунктов.

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      Алевтина Запольская
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