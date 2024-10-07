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16:24, 7 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о возведении новых укрепрайонов ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВСУ создают новые оборонительные рубежи в Запорожской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают новые оборонительные рубежи севернее и западнее текущих позиций в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«ВСУ ведет ускоренными темпами строительство укрепрайонов в Ореховском и Запорожском районах. Заливают бетон буквально в чистом поле в пригородах, изготавливают на комбинатах бетонные блоки в виде готовых бункеров и закапывают их в землю. Это явно говорит о спешке режима Зеленского создать новые укрепрайоны в привязке к Орехову и Запорожью», — сказал он.

По словам Рогова, при строительстве укреплений Киев не проводит тендеры и другие обязательные процедуры. Он предположил, что это связано со взятием российскими войсками Угледара и других населенных пунктов. Кроме того, политик отметил, что ВСУ также возводят укрепления на границе Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики, опасаясь продвижения Российской армии.

2 октября в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» признали выход ВСУ из Угледара. После этого, 4 октября, Минобороны России подтвердило взятие города российскими военными.

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      Александр Курбатов
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