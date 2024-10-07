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09:12, 7 октября 2024Мир

«Хезболлу» назвали причиной восстановления репутации Израиля

NYT: конфликт с «Хезболлой» восстановил Израилю репутацию сильной державы

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Конфликт с ливанским шиитским движением «Хезболла» позволил Израилю восстановить репутацию сильной державы с боеспособной армией. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Хезболла в 10 раз сильнее ХАМАС. Но ЦАХАЛ был в 20 раз более подготовлен к "Хезболле", чем к ХАМАС», — приводит издание слова Якова Амидрора, отставного генерал-майора, занимавшего пост советника по национальной безопасности Израиля с 2011 по 2013 год.

Авторы материала также добавили, что на особый медийный эффект повлияло уничтожение Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) руководства «Хезболлы». По их словам, подобным образом Тель-Авив показал свою способность обнаружить своих противников в любом месте, демонстрируя контроль над ситуацией.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гольф Гофф заявил, что Израиль нанесет удар по крайней мере по одному ядерному объекту Ирана. По словам эксперта, ЦАХАЛ это сделает, чтобы просто напомнить Ирану, что Израиль имеет такие возможности.

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      Максим Габриелян
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