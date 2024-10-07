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00:45, 7 октября 2024Мир

В США рассказали о стратегии ВСУ в Донбассе

NYT: ВСУ надеются измотать Россию стратегией медленного отступления

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеются на стратегию «медленного отступления», чтобы измотать Россию, пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, Киев якобы добивается истощения противника. «Стороны вступили в конфликт на истощение: каждый из противников пытается измотать другого, нанося максимально возможный ущерб в надежде сломить волю и лишить ресурсов для дальнейшего сопротивления», — отметил автор.

Газета уточнила, что основные бои сейчас идут в Донбассе. Военный аналитик из финансируемого государством украинского Института стратегических исследований Николай Билисков назвал стратегию Киева «обменом земель на потери в российских войсках». По его словам, ее идея состоит в том, чтобы выводить свои силы лишь после того, как удастся максимально вымотать противника.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что стратегия ВСУ в Курской области вряд ли обернется итоговым успехом, попытки занять российские территории — рискованная затея.

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      Марина Совина
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