В США рассказали о стратегии ВСУ в Донбассе

NYT: ВСУ надеются измотать Россию стратегией медленного отступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеются на стратегию «медленного отступления», чтобы измотать Россию, пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, Киев якобы добивается истощения противника. «Стороны вступили в конфликт на истощение: каждый из противников пытается измотать другого, нанося максимально возможный ущерб в надежде сломить волю и лишить ресурсов для дальнейшего сопротивления», — отметил автор.

Газета уточнила, что основные бои сейчас идут в Донбассе. Военный аналитик из финансируемого государством украинского Института стратегических исследований Николай Билисков назвал стратегию Киева «обменом земель на потери в российских войсках». По его словам, ее идея состоит в том, чтобы выводить свои силы лишь после того, как удастся максимально вымотать противника.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что стратегия ВСУ в Курской области вряд ли обернется итоговым успехом, попытки занять российские территории — рискованная затея.