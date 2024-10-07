Лавров раскрыл издержки Киева от конфликта на Украине

Лавров: издержки конфликта на Украине наиболее велики для украинцев

Наиболее серьезные издержки от конфликта на Украине несут украинцы. Об этом в интервью Newsweek сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Издержки конфликта наиболее велики для украинцев, чье руководство гонит их, не жалея, на убой. Для России речь идет о защите своих людей и жизненных интересов безопасности», — объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что в США плохо понимают, где находится Украина и каковы ставки в данном конфликте.

Ранее глава МИД России заявлял, что главной визитной карточкой Киева является ядерный терроризм. Он подчеркнул, что украинские атаки на российские гражданские энергообъекты Москва считает террористическим актом.