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12:18, 7 октября 2024Бывший СССР

Лавров раскрыл издержки Киева от конфликта на Украине

Лавров: издержки конфликта на Украине наиболее велики для украинцев

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Наиболее серьезные издержки от конфликта на Украине несут украинцы. Об этом в интервью Newsweek сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Издержки конфликта наиболее велики для украинцев, чье руководство гонит их, не жалея, на убой. Для России речь идет о защите своих людей и жизненных интересов безопасности», — объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что в США плохо понимают, где находится Украина и каковы ставки в данном конфликте.

Ранее глава МИД России заявлял, что главной визитной карточкой Киева является ядерный терроризм. Он подчеркнул, что украинские атаки на российские гражданские энергообъекты Москва считает террористическим актом.

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      Екатерина Грищенко
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