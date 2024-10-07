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12:19, 7 октября 2024Бывший СССР

Лавров раскрыл подходящий для России формат переговоров по Украине

Глава МИД России раскрыл подходящий формат переговоров по Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров раскрыл подходящий для Москвы формат переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Его дипломатическое ведомство публикует на своем сайте.

«Основой для урегулирования могли бы стать Стамбульские договоренности, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Они предусматривают отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности Украины при признании реалий, сложившихся на тот момент "на земле"», — рассказал дипломат.

Он добавил, что Россия пытается на протяжении 10 лет урегулировать кризис, но «Киев и его хозяева дают задний ход», включая соглашение февраля 2014, которое, по его словам, украинская оппозиция растоптала, устроив государственный переворот.

Лавров добавил, что и одобренные СБ ООН Минские договоренности были саботированы на протяжении семи лет, а Стамбульские соглашения марта 2022 президент Украины Владимир Зеленский не подписал по настоянию союзников Киева с Запада.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа перечислил основные задачи, которые нужно решить для урегулирования конфликта на Украине.

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      Валентин Карант
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