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14:58, 7 октября 2024Бывший СССР

Лавров заявил о продолжении СВО до устранения угроз со стороны Украины

Глава МИД РФ Лавров: Москва продолжит СВО до устранения угроз со стороны Украины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Москва продолжит проведение специальной военной операции (СВО) до того момента, пока не устранит угрозы со стороны Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek, опубликованному на сайте дипведомства.

«Нам не остается ничего иного, как продолжить специальную военную операцию до устранения угроз, исходящих от Украины», — сказал он.

Лавров также подчеркнул, что Киев отверг мирное предложение президента России Владимира Путина от 14 июня, начав 6 августа вторжение в Курскую область. Кроме того, по его словам, издержки конфликта наиболее велики для украинцев. Министр иностранных дел отметил, что власти Киева не желают своих граждан.

В сентябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас для России нет альтернатив победе в СВО. Как он уточнил, РФ намерена проводить спецоперацию до достижения всех поставленных целей.

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      Кристина Есикова
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