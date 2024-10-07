Лавров заявил о продолжении СВО до устранения угроз со стороны Украины

Глава МИД РФ Лавров: Москва продолжит СВО до устранения угроз со стороны Украины

Москва продолжит проведение специальной военной операции (СВО) до того момента, пока не устранит угрозы со стороны Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek, опубликованному на сайте дипведомства.

«Нам не остается ничего иного, как продолжить специальную военную операцию до устранения угроз, исходящих от Украины», — сказал он.

Лавров также подчеркнул, что Киев отверг мирное предложение президента России Владимира Путина от 14 июня, начав 6 августа вторжение в Курскую область. Кроме того, по его словам, издержки конфликта наиболее велики для украинцев. Министр иностранных дел отметил, что власти Киева не желают своих граждан.

В сентябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас для России нет альтернатив победе в СВО. Как он уточнил, РФ намерена проводить спецоперацию до достижения всех поставленных целей.