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10:49, 7 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом

Лукашенко отправился в Москву на заседание Совета глав государств-участников СНГ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что белорусский лидер вылетел в российскую столицу для участия в заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств (СНГ). Оно пройдет 8 октября.

«Ожидается, что лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством. Программой рабочего визита Александра Лукашенко, конечно, запланированы и мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ», — говорится в публикации.

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      Екатерина Грищенко
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