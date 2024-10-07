Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему долголетия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему долголетия, счастья и успехов в деятельности на посту, говорится на сайте пресс-службы главы государства. 7 октября Путину исполнилось 72 года.

Белорусский лидер похвалил Путина за «глубокое понимание исторической миссии России» и заявил, что «личная ответственность за судьбу народа и Отчизны» стала «надежным залогом» укрепления ее государственности и суверенитета.

Помимо этого, Лукашенко подчеркнул, что в стране «высоко ценят последовательную твердую позицию» Путина и его «принципиальный настрой» на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства.

Ранее российского президента поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал, что Путин возглавил страну, когда ей прогнозировали «считанные месяцы до полного развала и последующей анархии», но смог преодолеть кризис, занять «достойное место на мировой арене» и и «сумел сплотить общество вокруг идеи национального возрождения».