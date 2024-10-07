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07:56, 7 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему долголетия
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему долголетия, счастья и успехов в деятельности на посту, говорится на сайте пресс-службы главы государства. 7 октября Путину исполнилось 72 года.

Белорусский лидер похвалил Путина за «глубокое понимание исторической миссии России» и заявил, что «личная ответственность за судьбу народа и Отчизны» стала «надежным залогом» укрепления ее государственности и суверенитета.

Помимо этого, Лукашенко подчеркнул, что в стране «высоко ценят последовательную твердую позицию» Путина и его «принципиальный настрой» на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства.

Ранее российского президента поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал, что Путин возглавил страну, когда ей прогнозировали «считанные месяцы до полного развала и последующей анархии», но смог преодолеть кризис, занять «достойное место на мировой арене» и и «сумел сплотить общество вокруг идеи национального возрождения».

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      Сергей Грехов
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