Лукашенко расширил методы борьбы с беспилотниками

Лукашенко разрешил применять спецсредства и физическую силу против дронов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил применять спецсредства и физическую силу против различных дронов, подписав соответствующий указ. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.

Кроме того, новые правила распространяются на беспилотные транспортные средства и наземные комплексы, которые управляются дистанционно. Применять спецсредства смогут военные, сотрудники органов внутренних дел и Следственного комитета, а также работники других ведомств.

Ранее белорусские пограничники посадили беспилотник на границе с Литвой. Инцидент произошел 29 сентября в Вороновском районе. Уточняется, что дрон принудительно посадили, применяя штатное вооружение.