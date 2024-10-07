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20:14, 7 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко расширил методы борьбы с беспилотниками

Лукашенко разрешил применять спецсредства и физическую силу против дронов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил применять спецсредства и физическую силу против различных дронов, подписав соответствующий указ. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.

Кроме того, новые правила распространяются на беспилотные транспортные средства и наземные комплексы, которые управляются дистанционно. Применять спецсредства смогут военные, сотрудники органов внутренних дел и Следственного комитета, а также работники других ведомств.

Ранее белорусские пограничники посадили беспилотник на границе с Литвой. Инцидент произошел 29 сентября в Вороновском районе. Уточняется, что дрон принудительно посадили, применяя штатное вооружение.

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      Кристина Есикова
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