В российском городе разгромили памятник детям — узникам фашизма

В Рубцовске вандалы разгромили мемориал малолетним узникам концлагерей

В Рубцовске неизвестные разгромили памятник малолетним узникам фашизма. О случившемся сообщает пресс-служба городской администрации.

Мемориал памяти детей — узников концлагерей и блокадников установлен в сквере «Непокоренные» в 2020 году. Композиция парная и посвящена не только несовершеннолетним жертвам Великой Отечественной войны, но и детям, пострадавшим в результате терактов. Она представляет собой две школьные парты, на которых в окружении книг и кубиков сидят игрушечный заяц, плачущие куклы и медвежонок.

Фигуру медведя вандалы отломили, но унести ее с собой не смогли — скульптура выполнена из гранита. Уже спустя несколько часов памятник был восстановлен. Злоумышленников разыскивают правоохранители.

Ранее в другом российском городе — Бологое — выброшенным нашли памятник Владимиру Высоцкому. Два года назад скульптура была отправлена на реставрацию, после чего так и не вернулась на место.