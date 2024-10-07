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16:45, 7 октября 2024Экономика

Отправленный на реставрацию памятник Высоцкому оказался выброшен

В Тверской области отправленный на реставрацию бюст Высоцкого оказался выброшен

Фото: Андрей Иглов / РИА Новости

В Тверской области бюст Владимира Высоцкого оказался выброшен. Памятник местные жители нашли на задворках железнодорожного вокзала, передает сообщество «Анонимное Бологое» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городе Бологое, куда бард не раз приезжал на отдых — здесь находилась дача его первой жены. Два года назад скульптура была отправлена на реставрацию, после чего так и не вернулась на место. Памятник нашли недавно стоящим в бурьяне. Бюст и постамент были разделены, но не повреждены, но табличку со стихами горожане не обнаружили.

Скульптура была создана в 2012 году на частные средства и украшала платформу железнодорожного вокзала. Однако вскоре после установки выяснилось, что в надписи на постаменте была допущена орфографическая ошибка. На памятнике было выгравировано: «Мои поезда не вернуться пустыми...». По словам автора композиции, текст для гравировки ему прислал заказчик — депутат областного заксобрания Михаил Садовников. Сам он признался, что с точностью процитировал стихи из сборника поэта.

Ранее в Хакасии глава сельсовета снесла памятник героям Великой Отечественной и попала под суд. Демонтаж был проведен под предлогом капремонта мемориала.

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      Виктория Клабукова
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