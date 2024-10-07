Министра российского региона освободили от обязательных работ за халатность

В Омске министра приговорили к обязательным работам за халатность

В Омске министра имущественных отношений Евгения Козлова признали виновным в халатности и приговорили к 60 часам обязательных работ. Об этом в понедельник, 7 сентября, со ссылкой на Центральный городской суд сообщает РИА Новости.

Как установил суд, осужденный, зная о пяти тысячах детей сирот, ожидающих очереди на получение жилья, не организовал деятельность своего министерства по проведению аукционов. Порядка 122 миллионов рублей, выделенных на жилье, остались неосвоенными. 70 граждан лишились возможности вовремя получить свои квартиры. Чиновника освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

16 сентября сообщалось, что в Благовещенске суд назначил 80 часов обязательных работ для подростка, который ложно сообщил о минировании школ города.