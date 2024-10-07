Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:06, 7 октября 2024Силовые структуры

Министра российского региона освободили от обязательных работ за халатность

В Омске министра приговорили к обязательным работам за халатность

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Омске министра имущественных отношений Евгения Козлова признали виновным в халатности и приговорили к 60 часам обязательных работ. Об этом в понедельник, 7 сентября, со ссылкой на Центральный городской суд сообщает РИА Новости.

Как установил суд, осужденный, зная о пяти тысячах детей сирот, ожидающих очереди на получение жилья, не организовал деятельность своего министерства по проведению аукционов. Порядка 122 миллионов рублей, выделенных на жилье, остались неосвоенными. 70 граждан лишились возможности вовремя получить свои квартиры. Чиновника освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

16 сентября сообщалось, что в Благовещенске суд назначил 80 часов обязательных работ для подростка, который ложно сообщил о минировании школ города.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это средневековые подходы». Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

      Соседи подожгли женщину за колдовство

      В Турции гиды-мошенники водили туристов по выдуманным достопримечательностям

      Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем

      В Одессе прогремел взрыв

      Стоимость золота в резервах России установила рекорд

      Трех человек без признаков жизни нашли в жилом доме в российском регионе

      Политолог заявил о 50 воюющих против России странах

      Трех уроженцев Дагестана задержали за организацию экстремистской ячейки

      Известный актер в мини-шортах прогулялся по магазинам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше