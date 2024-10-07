Мужчина нашел тайный дневник невесты и сделал неприятное открытие

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он обнаружил тайный дневник своей невесты и сделал неприятное открытие. По словам автора поста, он пребывает в замешательстве и не знает, как поступить.

Мужчина отметил, что нашел дневник случайно, когда искал одеяло. Он пояснил, что в последнее время возлюбленная вела себя необычно, из-за чего он решил прочитать ее записи. «То, что я обнаружил, пошатнуло мой мир. Она писала о том, что снимает свое помолвочное кольцо перед рабочей сменой и прячет его в кошельке. У нее на работе есть парень, она хочет попытаться завязать с ним отношения, как только наша дочь начнет ходить в школу», — рассказал пользователь Reddit.

Он тут же разбудил невесту и попросил ее объясниться. Девушка призналась, что у нее действительно есть коллега, к которому она испытывает интерес. Она сказала, что он более обеспечен финансово и лучше заботится о себе, чем ее жених. При этом невеста рассказчика заверила, что они с коллегой только общались и не прибегали к физической близости.

«Она призналась, что уже давно несчастлива со мной и думала о расставании, но не решилась из-за своего финансового положения. А всего месяц назад мы говорили о том, чтобы завести второго ребенка, а перед этим я сделал ей предложение», — добавил мужчина. По его словам, он ощущает себя полностью раздавленным и беспокоится за будущее своего ребенка.

«Я бы посоветовала успокоиться и быть прагматичным. Решите все так, чтобы расстаться мирно», «Хорошо, что ты узнал об этом до свадьбы», «Расстанься с ней и воспитывайте ребенка вместе», — посоветовали автору поста комментаторы. Позднее он сообщил, что они с возлюбленной решили пока не разрывать отношения.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал неожиданный факт о своей новой знакомой и тут же ушел со свидания. В комментариях ему порекомендовали более подробно узнать девушек перед личной встречей.

