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08:01, 7 октября 2024Интернет и СМИ

Мужчина проучил ресторан за плохое обслуживание и лишил его крупной выручки

Фото: Kate Townsend / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, как его друг проучил ресторан за плохое обслуживание. По словам автора поста, из-за поступка его товарища заведение лишилось выручки в крупном размере.

Мужчина отметил, что история произошла в Лондоне в середине 90-х, когда они с другом по имени Кит работали в консалтинговом агентстве. Однажды Кит забронировал в престижном ресторане столик для ланча с потенциальным клиентом. «Обычно по пятницам все места там были заняты, приходилось бронировать столик за неделю или две. Это место было очень популярно для деловых ланчей», — пояснил рассказчик.

Однако друг автора поста остался недоволен обслуживанием в ресторане. Как отметил мужчина, его приятелю со спутником пришлось ждать почти 20 минут, пока освободится их столик, а официант вел себя заносчиво. Кроме того, еда оказалась невкусной и одно блюдо даже пришлось возвращать на кухню.

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«Были и другие проблемы, я уже не помню все, но в итоге клиент ушел раньше времени, утверждая, что ему нужно вернуться в офис. Кит понял, что встреча прошла неудачно», — продолжил пользователь Reddit. Он добавил, что Кит пожаловался менеджеру ресторана, однако тот потребовал, чтобы гость все же оплатил счет полностью.

Вернувшись в офис, друг рассказчика попросил коллег массово забронировать столики в этом ресторане и не явиться туда в назначенное время. Автор публикации пояснил, что тогда для бронирования не требовалось оставлять свои контактные данные. «И вот, прошло две недели, настала пятница, и Кит торжественно прошагал мимо практически пустого ресторана. Он торжествовал», — заявил рассказчик. По их с другом подсчетам, заведение лишилось выручки в размере от 3,5 до 5 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как, работая бариста, он необычно проучил заносчивого шеф-повара. Его рассказ позабавил комментаторов.

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      Маргарита Щигарева
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