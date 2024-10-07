На Украине водителя трамвая попытались мобилизовать во время движения

В Одессе работники ТЦК пытались мобилизовать водителя трамвая во время движения

Работники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») в Одессе попытались мобилизовать водителя трамвая во время движения. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что мобилизовать водителя не удалось, поскольку за него вступился мужчина.

Ранее стало известно, что сотрудникам территориальных центров комплектования пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана. Сообщается, что вышестоящее руководство угрожает отправить украинских военкомов на фронт из-за низких показателей набора в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

До этого появилась информация о том, что на Украине хотят мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года, но перспективы не оптимистичны. Офицер из Одессы рассказал, что ВСУ имеют большие проблемы с призывом из-за коррупции, нехватки кадров и проблем со здоровьем мобилизованных.