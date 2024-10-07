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15:04, 7 октября 2024Путешествия

На Западе высмеяли рекламу пляжа Северной Кореи с россиянами

New York Post высмеяла рекламный ролик пляжа Северной Кореи с россиянами

Газета New York Post (NYP) высмеяла рекламный ролик пляжа Северной Кореи с участием россиян. Видео опубликовано на сайте западного издания.

«Северная Корея расхваливает пляжи страны — в рекламных роликах показаны привлекательные русские, резвящиеся на песке», — говорится в материале.

Уточняется, что рекламу запустила Государственная туристическая компания Korea International Travel Company. Видео было снято на пляже Маджон в северокорейской провинции Южный Хамген.

Как пишет NYP, на размещенных в сети кадрах «восторженные пары прыгают по волнам, а русская женщина ведет бой с тенью на фоне величественной горы».

«По иронии судьбы, в рекламе показаны женщины в бикини, хотя такие купальники запрещены в тоталитарной стране», — иронизирует автор публикации.

Ранее сообщалось, что Северная Корея откроет границы для иностранцев в декабре 2024 года. Международный туризм планируется возобновить в городе Самджиен на северо-востоке, а затем, возможно, и в остальной части страны.

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      Алина Черненко
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