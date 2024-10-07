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14:16, 7 октября 2024Ценности

Наряды в виде халатов стали самыми модными осенью

New York Post: платья-халаты стали трендом осени благодаря знаменитостям
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли. Фото: Felipe Ramales / SplashNews.com / Legion-Media

Наряды в виде халатов стали самыми модными осенью 2024 года благодаря знаменитостям. Соответствующий материал публикует New York Post.

Так, в пушистых платьях, выполненных в форме указанного предмета гардероба, появились на публике певица Рианна, а также актрисы Анджелина Джоли и Изабель Юппер. Кроме того, его включила в свой гардероб американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, аудитория которой в соцсетях составляет десятки миллионов человек.

«Женщины просто хотят чувствовать себя удобно этой осенью. Все дело в том, чтобы быть комфортной, сексуальной, демонстрировать немного обнаженного тела и ощущать себя хорошо», — объяснил специфику данного тренда стилист Джейми Льюис.

Ранее стилистка Маша Ведерникова посоветовала россиянкам носить «папины» кроссовки.

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      Алина Гостева
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