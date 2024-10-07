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13:34, 7 октября 2024Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от употребления риса

Гастроэнтеролог Ильяшенко: страдающим запорами людям не стоит употреблять рис

Фото: Helena Pfisterer / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко рассказала, при каких проблемах со здоровьем не стоит есть рис. Ее слова приводит РИА Новости.

От употребления популярной крупы Ильяшенко предостерегла россиян, у которых бывают запоры. По ее словам, в рисе содержится большое количество крахмала, который замедляет перистальтику кишечника, из-за чего проблемы с опорожнением кишечника могут усугубиться. «Для всех остальных людей в умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом он низкокалорийный», — заверила врач.

Также гастроэнтеролог посоветовала включить рис в рацион детей, поскольку этот продукт помогает при расстройствах желудка и повышенной кислотности желудка, при этом не вызывая аллергии.

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Ранее диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что некоторым следует отказаться от белого шлифованного круглого риса. По ее словам, эту крупу не рекомендуется есть людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирением или предожирением.

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      Наталья Обрядина
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