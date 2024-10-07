Некоторых россиян предостерегли от употребления риса

Гастроэнтеролог Ильяшенко: страдающим запорами людям не стоит употреблять рис

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко рассказала, при каких проблемах со здоровьем не стоит есть рис. Ее слова приводит РИА Новости.

От употребления популярной крупы Ильяшенко предостерегла россиян, у которых бывают запоры. По ее словам, в рисе содержится большое количество крахмала, который замедляет перистальтику кишечника, из-за чего проблемы с опорожнением кишечника могут усугубиться. «Для всех остальных людей в умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом он низкокалорийный», — заверила врач.

Также гастроэнтеролог посоветовала включить рис в рацион детей, поскольку этот продукт помогает при расстройствах желудка и повышенной кислотности желудка, при этом не вызывая аллергии.

Ранее диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что некоторым следует отказаться от белого шлифованного круглого риса. По ее словам, эту крупу не рекомендуется есть людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирением или предожирением.

