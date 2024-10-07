Незнакомец вернул женщине оброненный конверт с миллионом рублей

В США незнакомец вернул женщине оброненный конверт с 12 тысячами долларов

В США незнакомец вернул женщине из штата Массачусетс конверт с 12 тысячами долларов (1,1 миллиона рублей), который она обронила в супермаркете. Об этом пишет The Washington Post.

71-летняя Ван Ха из города Шрусбери скопила для своих детей 12 тысяч долларов и намеревалась передать их при встрече. Деньги женщина всегда носила с собой, так как боялась их где-то оставлять. 22 сентября Ха вернулась из супермаркета домой и обнаружила, что конверт пропал.

Женщина не говорит по-английски, так что она позвонила племяннику, и они вместе отправились искать пропажу. Родственники вернулись в магазин и обратились в администрацию. Менеджер Дэн Дефоссес предложил проверить камеры наблюдения, однако это ничего не дало.

В расстроенных чувствах Ха с племянником вышли на стоянку и уже садились в машину, когда их догнал Дефоссес. Он рассказал, что минуту назад к сотрудникам подошел мужчина и передал конверт с деньгами, который нашел где-то в магазине. Ха пересчитала деньги и убедилась, что ни один доллар не пропал. Она искренне поблагодарил благодетеля.

Мужчина назвался просто Скипом и рассказал, что является постоянным клиентом магазина, а его девушка там работает. «Нужно быть особенным человеком, чтобы поступить так честно и бескорыстно. Скип — ты образец честности и сострадания», — обратился к благодетелю племянник Ха. Позже они передали возлюбленной Скипа 300 долларов в знак благодарности. Дать интервью The Washington Post мужчина отказался.

Ранее сообщалось, что пара из швейцарской коммуны Мартиньи нашла на улице потерянный пенсионером конверт с деньгами и вернула его владельцу. Внутри было 20 тысяч швейцарских франков, которые пенсионер снял накануне в банке.

