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19:43, 7 октября 2024Бывший СССР

Пашинян прибыл в Москву для участия в заседании СНГ

Премьер Армении Пашинян прибыл в Москву для участия в заседании глав стран СНГ

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Премьер Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в заседании глав стран — участниц Содружества независимых государств (СНГ). Об этом армянский лидер сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Прибыли в Москву», — говорится в публикации.

На опубликованных в посте кадрах виден правительственный борт Пашиняна, а также фрагменты его работы с бумагами в кабинете, предположительно, в российской столице.

Ранее с визитом в Москву прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. Киргизского лидера встретил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

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      Глеб Палехов
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