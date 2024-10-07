Пашинян прибыл в Москву для участия в заседании СНГ

Премьер Армении Пашинян прибыл в Москву для участия в заседании глав стран СНГ

Премьер Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в заседании глав стран — участниц Содружества независимых государств (СНГ). Об этом армянский лидер сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Прибыли в Москву», — говорится в публикации.

На опубликованных в посте кадрах виден правительственный борт Пашиняна, а также фрагменты его работы с бумагами в кабинете, предположительно, в российской столице.

Ранее с визитом в Москву прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. Киргизского лидера встретил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

