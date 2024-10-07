Мать P. Diddy прокомментировала обвинения против артиста

Мама P.Diddy вступилась за арестованного за торговлю людьми артиста

Мать скандального музыканта и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy, Дженис Смоллс Комбс прокомментировала обвинения против сына. Ее цитирует Page Six.

В заявлении, переданном через представителя семейства, мать артиста заявила, что ее сын неидеален и совершал ошибки, но отметила, что считает обвинения неправдой. «Душераздирающе видеть, как моего сына судят не за правду, а за историю, созданную на основе лжи», — сказала Комбс.

Женщина также назвала происходящее публичным линчеванием и призвала выслушать музыканта в суде.

Ранее сообщалось, что семья американского рэпера Тупака Шакура заподозрила Шона Комбса в причастности к расправе над ним.