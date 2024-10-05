Семья Тупака Шакура заподозрила P. Diddy в причастности к расправе над ним

Семья американского рэпера Тупака Шакура заподозрила скандального музыканта и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy, в причастности к расправе над ним. Об этом пишет издание Court TV.

По данным источника, для расследования связи P. Diddy с преступлением близкие рэпера наняли известного нью-йоркского адвоката Алекса Спиро.

В материале также говорится, что Комбс долго отрицал какую-либо причастность к преступлению, а представитель полицейского управления Лас-Вегаса сказал журналистам, что музыкант «никогда не считался подозреваемым».

Решение об аресте Комбса было принято присяжными суда Нью-Йорка в сентябре. Дело было открыто после обвинения в адрес Комбса со стороны бывшей порноактрисы Адрии Инглиш. Также обвинения поддержала бывшая возлюбленная P. Diddy певица Кассандра Вентура. В тюрьме рэпер объявил голодовку из страха быть отравленным.

