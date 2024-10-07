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04:15, 7 октября 2024Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в откровенном платье

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм пришла на ужин в откровенном платье

Фото: @Ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм пришла на ужин в Париже в откровенном платье. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица вышла в свет в черном асимметричном наряде, который обнажал одно плечо и имел разрез до бедра и глубокое декольте. На размещенном фото видно, что знаменитость, стоя на застеленной ковром лестнице, позировала в обуви на каблуках. При этом она собрала волосы и нанесла мейка в нейтралных тонах.

В сентябре плюс-сайз-модель Эшли Грэм опубликовала фото без штанов. Звезда предстала перед камерой, лежа на красном бархатном диване. На ней был надет комплект нижнего белья черного цвета и блестящая серебристая кофта.

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      Карина Черных
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