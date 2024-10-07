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19:08, 7 октября 2024Интернет и СМИ

Популярную юмористку с ТНТ едва не обманули мошенники

Комика Елизавету Варвару Аранову едва не обманули телефонные мошенники

Кадр: ТНТ Смотри еще! / YouTube

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова рассказала, что ее едва не обманули мошенники. Историей она поделилась в подкасте «Страхи», видео вышло на YouTube.

Комикесса рассказала, что злоумышленники позвонили ей утром и заявили, что на ее имя пришло заказное письмо. Они потребовали от Арановой назвать им код от «Госуслуг», пришедший ей на телефон. Звезда «Женского стендапа» призналась, что поначалу поверила звонившему.

«Слава богу, что в 8 утра я вообще почти ничего не соображаю, я очень медленно все ему говорю, и за это время он начинает чуть-чуть беситься и ошибки допускать. Я в какой-то момент понимаю, что странный уже диалог у нас», — добавила Аранова. По ее словам, затем она прервала разговор со злоумышленником.

Юмористка также призналась, что считает себя доверчивой и ей бывает трудно распознать мошенников.

Ранее звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала, что ее обманули мошенники. Злоумышленники получили доступ к ее личным данным.

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      Маргарита Щигарева
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