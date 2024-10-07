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17:26, 7 октября 2024Бывший СССР

Попытки Запада влезть в диалог Баку и Еревана прокомментировали

Ушаков: не все приветствуют попытки Запада влезть в диалог Баку и Еревана
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Попытки Запада влезть в диалог Баку и Еревана приветствуют не все участники переговорного процесса. Так их прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, западная сторона пытается вклиниться в переговоры между Арменией и Азербайджаном, чтобы влезть в региональные дела. «Не все участники даже двусторонних переговоров приветствуют такую роль Запада», — отметил Ушаков.

Ранее он сообщил, что президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встречи пройдут перед заседанием Совета глав стран-участниц СНГ.

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      Кристина Есикова
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