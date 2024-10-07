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19:26, 7 октября 2024Наука и техника

Последствия получения ВСУ обломков новейшего российского беспилотника оценили

Военный эксперт Глазунов: обломки дрона «Охотник» могут быть бесполезны для ВСУ

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Обломки новейшего дрона «Охотник», которые получил Киев, могут быть бесполезными, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил последствия потери этого аппарата в зоне боевых действий.

Возможность извлечь информацию о строении беспилотника из его обломков зависит от его состояния после падения, отметил специалист.

Будем надеяться, что он разбился вдребезги, сгорел и ничего не досталось. Но если его сумели как-то посадить или он упал, но уцелели все блоки, это очень плохо

Олег Глазуноввоенный эксперт

Если часть фрагментов осталась без повреждений, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться создать оружие для борьбы с этим типом беспилотников, предположил эксперт.

«Беспилотники имеют разную модификацию и не каждое оружие способно сбить тот или иной беспилотник», — сказал он.

Военный корреспондент Александр Коц и российские Telegram-каналы сообщили, что Вооруженные силы России потеряли в зоне специальной военной операции новейший тяжелый ударный беспилотник «Охотник».

По их информации, его сбила ракета класса «воздух-воздух» из сопровождавшего российского истребителя Су-57. Предположительно, «Охотник» стал неуправляемым, а российская сторона не хотела, чтобы он попал к украинским военным.

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      Варвара Кошечкина
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