Последствия получения ВСУ обломков новейшего российского беспилотника оценили

Обломки новейшего дрона «Охотник», которые получил Киев, могут быть бесполезными, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил последствия потери этого аппарата в зоне боевых действий.
Возможность извлечь информацию о строении беспилотника из его обломков зависит от его состояния после падения, отметил специалист.
Будем надеяться, что он разбился вдребезги, сгорел и ничего не досталось. Но если его сумели как-то посадить или он упал, но уцелели все блоки, это очень плохо
Если часть фрагментов осталась без повреждений, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться создать оружие для борьбы с этим типом беспилотников, предположил эксперт.
«Беспилотники имеют разную модификацию и не каждое оружие способно сбить тот или иной беспилотник», — сказал он.
Военный корреспондент Александр Коц и российские Telegram-каналы сообщили, что Вооруженные силы России потеряли в зоне специальной военной операции новейший тяжелый ударный беспилотник «Охотник».
По их информации, его сбила ракета класса «воздух-воздух» из сопровождавшего российского истребителя Су-57. Предположительно, «Охотник» стал неуправляемым, а российская сторона не хотела, чтобы он попал к украинским военным.