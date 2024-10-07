Постпред при ООН призвал к реформам организации

Постпред Кирибати в ООН Тито призвал к реформам организации

Бывший президент Кирибати и постпред страны при ООН Тебуроро Тито призвал провести реформу организации. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, необходимо изменить то, что было заложено 80 лет назад. Для этого в том числе необходимо, чтобы мировые лидеры изменили свое мышление. «Мышление создает изменения. Это то изменение, которое мы хотим создать. Оно должно исходить изнутри мышления», — подчеркнул Тито.

Он отметил, что ООН сейчас становится все более разобщенной, некоторые стороны не хотят говорить друг с другом, чего происходить не должно.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай не дадут превратить этот процесс реформы Совета Безопасности (СБ) ООН в «опасные игры». Министр также подчеркнул, что спешка в этом вопросе неуместна, поскольку вокруг темы реформирования Совбеза сталкиваются национальные интересы.