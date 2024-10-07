Премьер Грузии назвал перезагрузку отношений с США наиважнейшей задачей

Премьер Кобахидзе: перезагрузка отношений Грузии с США является важной задачей

Перезагрузка отношений с США и Европейским союзом (ЕС) является наиважнейшей задачей для правящей в Грузии партии «Грузинская мечта». Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Наиважнейшей национальной задачей, я бы сказал, является перезагрузка отношений с США и ЕС. Нам безусловно не нравятся те отношения, которые существуют сейчас. С нашей стороны делаются все шаги для перезагрузки», — сказал он.

Кобахидзе отметил, что евроинтеграция по-прежнему остается главным внешнеполитическим приоритетом республики. Премьер подчеркнул, что Грузия также намерена усугублять сотрудничество с НАТО и Китаем.

Ранее Ираклий Кобахидзе назвал приоритетом урегулирование отношений с Россией. «Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ являются наиважнейшим приоритетом», — сказал он.