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20:47, 7 октября 2024Моя страна

Раскрыта значимость красивого вида из окна для россиян

OneTwoTrip: 78,5 % россиян готовы доплачивать за красивый вид из окна отеля

Фото: PxHere

Большинство россиян оказались ценителями красивого вида из окна во время поездок. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, 87,4 процента респондентов рассказали, что им важно, чтобы из отеля открывался хороший вид на окрестности, и 78,5 процента участников опроса готовы доплачивать за эффектный пейзаж за окном.

Кроме того, выяснилось, что 62,6 процента туристов выберут номер с хорошим видом, даже если он обустроен хуже, чем тот, окна которого выходят во двор. «В путешествиях по России туристы чаще всего выбирают стандартные номера: на них приходится 39,4 процента бронирований. Следом идут улучшенные номера с долей 13,9 процента; от первых они обычно отличаются увеличенной площадью», — отметили эксперты.

Ранее основатель агентства по организации концептуальных мероприятий назвал россиянам самые живописные места в стране для празднования свадьбы. Первым в списке оказался Санкт-Петербург, в частности Екатерининский, Константиновский и Павловский дворцы, а также Летний сад и парк Александрия.

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      Марк Успенский
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