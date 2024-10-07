Республиканцы пожаловались на возможность проиграть из-за заявлений Трампа

Politico: республиканцы боятся проиграть из-за резких высказываний Трампа

Члены Республиканской партии США боятся проиграть выборы из-за резких высказываний претендента на пост президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.

В частности, их раздражают резкие высказывания бывшего американского лидера о досрочном голосовании, называя его способом украсть выборы. Многие из окружения политика стремятся получить поддержку подобных избирателей, так как голосование по почте началось в сентябре и может оказать решающее влияние на выборы в ряде штатов.

«Это контрпродуктивно (...) Мы как бы продвигаем сообщение, а затем приходит президент [Трамп] и говорит: "Я не очень в этом разбираюсь"», — приводит издание слова Дэвида Урбана, бывшего старшего советника предвыборной кампании Трампа 2016 года.

Ранее газета The New York Times сообщала, что последние публичные выступления Трампа становятся более долгими и бессвязными. По мнению авторов материала подобное может говорить о гипотетическом когнитивном угасании политика.