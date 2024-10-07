Россияне раскрыли свои траты на обустройство жилья

«Росгосстрах»: 32 % россиян тратят на обустройство жилья не более 500 тысяч

Треть россиян (32 процента) готовы потратить на обустройство жилья не более 500 тысяч рублей. Свои траты на интерьер граждане раскрыли в опросе СК «Росгосстрах», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом примерно столько же респондентов (30 процентов) оценивают необходимые траты в сумму от 1,5 до 3 миллионов рублей. Еще 18 процентов готовы выделить на эту цель от 500 тысяч до миллиона рублей, 14 процентов — от миллиона до 1,5 миллиона рублей, а 6 процентов — от 3 до 5 миллионов рублей.

Заниматься обустройством дома нравится 43 процентам опрошенных. Больше всего этот процесс любят молодые люди от 21 до 29 лет, а меньше всего — россияне 45-60 лет. Вместе с тем красивый интерьер важен для 40 процентов россиян. Еще 34 отметили, что для создания уюта им достаточно поддерживать чистоту. 16 процентов вовсе равнодушны к благоустройству жилья, а каждый десятый позволяет решать соответствующие вопросы своему партнеру.

Ранее стало известно, что более половины россиян готовы занять на ремонт до 500 тысяч рублей.