Россиянка борцовским приемом сломала ноги младшей сестре

Жительница Дагестана борцовским приемом сломала ноги младшей сестре

Жительница Дагестана борцовским приемом сломала ноги младшей сестре. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

Старшую из женщин, сведений о возрасте которых не приводится, вывело из себя игнорирование со стороны сестры. Тогда она бросила родственницу через бедро и начала избивать. Разнять их смог только находившийся недалеко сосед.

По данным канала, сестры и раньше не ладили друг с другом. Пострадавшую россиянку госпитализировали с переломали лодыжек и правой голени. Также у нее диагностировали вывих стопы.

Ранее житель Уфы сбросил с балкона жену после 26 лет брака. Он сделал это на глазах у четырехлетней дочери. Россиянка восемь дней пролежала в реанимации без сознания, спасти ее не удалось.