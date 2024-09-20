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14:14, 20 сентября 2024Россия

Россиянин сбросил жену с балкона на глазах у четырехлетней дочери

Житель Уфы сбросил жену с балкона пятого этажа на глазах у четырехлетней дочери

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Житель Уфы сбросил жену с балкона пятого этажа на глазах у четырехлетней дочери. Об этом сообщила старшая дочь россиянина Telegram-каналу Mash Batash.

Девушка в разговоре отметила, что родители прожили в браке 26 лет. Постоянно ругались. Мать неоднократно обращалась в полицию из-за побоев, но затем забирала заявления.

В июле женщина вернулась домой с маленькой дочерью. В квартире их ждал пьяный уфимец. Мужчина с порога набросился на супругу, бил по голове и лицу, сломал нос. Когда та потеряла сознание, выбросил из окна.

Россиянка восемь дней пролежала в реанимации без сознания, реанимировать ее так и не удалось.

Ее мужа задержали и отправили в СИЗО. Старшая дочь предположила, что уголовное дело могут переквалифицировать и отец отделается меньшим сроком. Девушка взяла под опеку младшую сестру.

Ранее сообщалось, что в Тальменском районе на Алтае муж жестоко избил 41-летнюю жену за отказ рожать десятого ребенка.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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