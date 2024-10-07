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10:38, 7 октября 2024Россия

Россиянка пришла в квартиру и нашла скелет отца

Жительница Петербурга пришла в квартиру и нашла скелет 66-летнего отца

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга пришла в квартиру и нашла скелет 66-летнего отца. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как выяснило издание, все произошло в доме на Ленинском проспекте. Россиянка оперативно вызвала на место сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, мужчина мог находиться в помещении длительное время. Чтобы выяснить подробности произошедшего, труп петербуржца направили в морг. О том, почему россиянка долгое время не навещала родственника, не сообщается.

До этого сообщалось, что в Пушкинском районе Петербурга дети обнаружили скелет во время игры на заброшенной территории. Отмечалось, что этого человека никто не искал, поскольку он вел асоциальный образ жизни.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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