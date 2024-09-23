Российские дети нашли скелет во время игры

В Петербурге дети нашли скелет во время игры на заброшенной территории

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга дети нашли скелет во время игры на заброшенной территории. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, к российским полицейским обратилась женщина и рассказала, что ее дети обнаружили человеческие останки в сгоревшем доме.

Рядом с трупом был паспорт на имя 57-летнего мужчины. Предположительно, этого человека никто не искал, поскольку он вел асоциальный образ жизни.

Останки были направлены экспертам в морг.

До этого сообщалось, что труп неизвестного мужчины всплыл у Дома музыки на Космодамианской набережной в центре Москвы.

Еще раньше школьник прогулялся на бывшей территории завода «Сибсельмаш» в Ленинском районе Новосибирска и обнаружил человеческие останки.