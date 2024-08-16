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13:06, 16 августа 2024Россия

Труп неизвестного всплыл в центре Москвы

Shot: труп неизвестного мужчины всплыл у Дома музыки в центре Москвы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Труп неизвестного мужчины всплыл у Дома музыки на Космодамианской набережной в центре Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, столичные спасатели начали извлекать его из воды. Личность мужчины еще предстоит установить.

Другие подробности о случившемся сейчас выясняются, разузнал Shot.

До этого школьник прогулялся на бывшей территории завода «Сибсельмаш» в Ленинском районе Новосибирска и нашел труп.

Еще раньше стало известно, что в Улан-Удэ дети несколько часов играли на площадке рядом с трупом. Выяснилось, что мужчине, сидевшему на лавочке, стало плохо, но окружающие не сразу догадались, что ему нужна помощь.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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