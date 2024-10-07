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09:44, 7 октября 2024Россия

Российские морпехи рассказали о боях с ВСУ в Курской области

Морпех Боцман: ВСУ применяли под Курском почти все виды западного вооружения

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли под Курском почти все виды западного вооружения. Об этом сообщил морпех 810-й бригады Черноморского флота с позывным Боцман, его слова приводит РИА Новости.

По словам Боцмана, особенно активно ВСУ применяли немецкие танки Leopard. При этом, из слов военнослужащего следует, что морпехи не видят серьезной проблемы в западном оружии. «Сжигали их (танки Leopard — прим. «Ленты.ру») под Работино, сожжем и тут», — заявил Боцман.

Сослуживец морпеха с позывным Метис отметил, что условия ведения боя в Курской области отличаются от ситуации в Донецкой народной республике, где 810-я бригада также успели принять участие. По словам Метиса, в Курской области лес гораздо гуще, и это позволяет военным лучше укрываться от ударов ВСУ.

«Лес плотнее — есть где спрятаться. А там все лысое, не скрыться от дрона. Но главное — РЭБ сильнее. Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся», — рассказал агентству Метис.

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Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более двух месяцев. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

12 сентября оборонное ведомство отчиталось, что российские войска освободили в Курской области десять населенных пунктов — Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.

ЖЗЛ
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