Российский боец уничтожил украинские квадрокоптеры и спас минометный расчет

Минобороны России: ефрейтор Волков сбил из автомата два украинских дрона

Ефрейтор Константин Волков уничтожил два украинских квадрокоптера и таким образом самым спас минометный расчет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, российский боец засек разведывательные дроны и уничтожил их, таким образом предотвратив обнаружение позиций миномета. Благодаря действиям ефрейтора минометный расчет подавил огневые точки украинской стороны, после чего опорный пункт противника взяли штурмом.

Ранее расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» сбил беспилотник Вооруженных сил Украины «Баба-яга» под Суджей в Курской области. Командир группы с позывным Аид рассказал, что сопротивление было оказано FPV-дроном.